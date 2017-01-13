Киев ждет техническую помощь от Евросоюза в переоборудовании КПП в Донбассе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают на техническую помощь от Евросоюза в переоборудовании контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Донбассе, чтобы преодолеть очереди, сообщила в пятницу представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко.

Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш находятся с рабочим визитом в Донецкой и Луганской области. Во время пребывания на востоке Украины 12-13 января они планируют проверить работу КПП, ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения.

"Мы говорили с фискалами и пограничниками о том, как преодолеть очереди. Важно техническое переоборудование КПВВ. Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, накануне Нового года украинские военные увеличили количество работников разных служб на КПП в Донбассе, чтобы ускорить передвижение людей.