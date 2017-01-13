Киев ждет техническую помощь от Евросоюза в переоборудовании КПП в Донбассе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают на техническую помощь от Евросоюза в переоборудовании контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Донбассе, чтобы преодолеть очереди, сообщила в пятницу представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко.
"Мы говорили с фискалами и пограничниками о том, как преодолеть очереди. Важно техническое переоборудование КПВВ. Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, накануне Нового года украинские военные увеличили количество работников разных служб на КПП в Донбассе, чтобы ускорить передвижение людей.