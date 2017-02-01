СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на востоке Украины.
"Члены Совета Безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", — говорится в принятом заявлении.
Проект документа внесла в Совбез украинская делегация.
Члены Совбеза осудили "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". В заявлении говорится о "полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о необходимости следовать резолюции 2202 и минским договоренностям.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная Киеву Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.