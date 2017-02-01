СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на востоке Украины.

"Члены Совета Безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", — говорится в принятом заявлении.

Проект документа внесла в Совбез украинская делегация.

Члены Совбеза осудили "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". В заявлении говорится о "полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о необходимости следовать резолюции 2202 и минским договоренностям.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная Киеву Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.