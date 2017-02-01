Украина внесла в Совбез ООН проект заявления по ситуации на востоке страны

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Украина ожидает, что Совет Безопасности ООН призовет к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины. Проект соответствующего заявления СБ ООН был распространен делегацией страны, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке на востоке Украины. "Мы предложили краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления, который сейчас рассматривается", — сообщил Ельченко. Дипломат выразил надежду, что документ будет принят в течение вторника (по времени Нью-Йорка).
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.
Как сообщил журналистам Ельченко, в предложенном проекте заявления звучит призыв "к немедленному возвращению к режиму прекращению огня". Также выражается обеспокоенность "опасным ухудшением ситуации", осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями" и высказывается "полная поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины".
Ранее представитель генсека ООН выразил обеспокоенность активизацией столкновений в Авдеевке на востоке Украины и призвал их прекратить.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.