Украина внесла в Совбез ООН проект заявления по ситуации на востоке страны

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (74)

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Украина ожидает, что Совет Безопасности ООН призовет к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины. Проект соответствующего заявления СБ ООН был распространен делегацией страны, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке на востоке Украины. "Мы предложили краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления, который сейчас рассматривается", — сообщил Ельченко. Дипломат выразил надежду, что документ будет принят в течение вторника (по времени Нью-Йорка).

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

Как сообщил журналистам Ельченко, в предложенном проекте заявления звучит призыв "к немедленному возвращению к режиму прекращению огня". Также выражается обеспокоенность "опасным ухудшением ситуации", осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями" и высказывается "полная поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее представитель генсека ООН выразил обеспокоенность активизацией столкновений в Авдеевке на востоке Украины и призвал их прекратить.