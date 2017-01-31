ООН призвала прекратить боевые действия в Донбассе

ООН, 31 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН обеспокоены обострением ситуации на востоке Украины, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией столкновений в районе в Донецк-Ясиноватая-Авдеевка на востоке Украины, которые, как сообщалось, привели к жертвам", — сказал Хак.

Представитель генсека ООН подчеркнул, что "рост насилия является прямым нарушением минских договоренностей".

"Мы призываем все стороны прекратить столкновения", — добавил он.

Сегодня Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит обострение ситуации в Донбассе.

Обстановка в Донбассе вновь ухудшилась в последние дни. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что у России есть достоверные сведения, что атаку под Авдеевкой начали украинские "самостийные отряды", а украинские военные ее поддержали.