ООН призвала прекратить боевые действия в Донбассе

ООН, 31 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН обеспокоены обострением ситуации на востоке Украины, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией столкновений в районе в Донецк-Ясиноватая-Авдеевка на востоке Украины, которые, как сообщалось, привели к жертвам", — сказал Хак.
Представитель генсека ООН подчеркнул, что "рост насилия является прямым нарушением минских договоренностей".
"Мы призываем все стороны прекратить столкновения", — добавил он.
Сегодня Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит обострение ситуации в Донбассе.
Обстановка в Донбассе вновь ухудшилась в последние дни. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что у России есть достоверные сведения, что атаку под Авдеевкой начали украинские "самостийные отряды", а украинские военные ее поддержали.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.