В ЛНР заявили о разногласиях с Киевом по участкам разведения сил

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Киев исключает из списка возможных участков для разведения сил и средств те, которые также предложены и самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил в среду журналистам представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского, на 9 октября был запланирован отвод в районе Станицы Луганской. Однако Минобороны Украины сообщило о переносе сроков отвода сил в этом районе.

"Когда пошла речь о развитии этой практики, о формировании новых перспективных участков для разведения сил и средств, было одно единственное совпадение, заявленное и украинской стороной, и нами – это район населенного пункта Трехизбенка. Как только Украина обнаружила, что мы тоже предлагаем на этом участке проводить разведение сил и средств, в спешном порядке это предложение Украиной было отозвано", — сказал Дейнего.

По его словам, если есть совпадение в вопросах перспективных участков разведения сил, Киев предпринимает шаги, чтобы его устранить.