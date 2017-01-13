Один человек получил ранения за неделю из-за обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Один человек получил ранения в Донбассе за неделю из-за обстрелов, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Были повреждены три дома в населенных пунктах Зайцево, Горловка, Сергеевка по улице Бобенко, а также получил повреждение цех технического обслуживания Ясиноватской железной дороги и полностью разрушена хозяйственная постройка в населенном пункте Крутая Балка. В результате обстрелов ВСУ (вооруженными силами Украины) ранение получил один военнослужащий", — сказал он.

По словам Басурина, украинские силовики осуществляют целеуказание и корректировку огня артиллерии при помощи беспилотных летательных аппаратов.