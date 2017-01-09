В Луганске прошла акция памяти жертв конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Более тысячи жителей Луганска приняли участие в акции "Свеча памяти", которая состоялась в рамках комплекса мероприятий, посвященных тысячному дню конфликта в Донбассе, заявила журналистам руководитель проекта "Не забудем, не простим!" общественного движения "Мир Луганщине" Анна Сорока.

"Восьмого января 2017 была ровно тысяча дней с момента начала блокады. Именно 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был выставлен указ 405, который разделил украинское общество на две части, разделил украинское государство на "до" и "после". Именно в этом указе было положено начало так называемой "антитеррористической операции". Именно с этого указа все социальные выплаты (на территории ЛНР, — ред.) были остановлены и официально вступила в действие блокада", — сказала руководитель проекта.

Сорока уточнила, что акции "Свеча памяти" прошли в различных городах самопровозглашенной Луганской народной республики.