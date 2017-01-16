Власти Горловки направили в ОБСЕ шесть запросов на ремонт электросетей

ГОРЛОВКА, 16 янв — РИА Новости. Власти Горловки с осени 2016 года отправили шесть запросов в ОБСЕ на содействие в ремонте систем электроснабжения, ответа пока не поступало, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

"Было подано шесть заявок в Соледар в ОБСЕ, все эти заявки умерли, реакции на них нет. Эти шесть заявок были отправлены с сентября 2016 года по восстановлению электроснабжения, также несколько было отправлено по восстановлению воды. Хотя ОБСЕ вот тут сидели и сказали что сделают все возможное", — сказал он.