Украинские силовики выпустили по территории ДНР 125 мин за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (37)

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 125 мин калибром 82 и 120 миллиметров за сутки, сообщил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские силовики за прошедшие сутки 1233 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 125 мин калибром 82 и 120 миллиметров, а также 1010 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", — сказал Басурин.

По его словам, силовики вели огонь по 11 населенным пунктам республики.