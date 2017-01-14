В ДНР готовы обеспечить Савченко безопасность, если она приедет в Донбасс

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов обеспечить народному депутату Украины Надежде Савченко безопасность в случае приезда в Донецк.

Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявляла ранее, что готова встречаться с главами сампоровозглашенных ДНР и ЛНР для обсуждения обмена пленными в Донецке, Луганске и Киеве.

"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь", — сказал журналистам Захарченко.

По его словам, вопрос об амнистии, который подняла Савченко, серьезный. И он готов инициировать принятие данного закона в Народном совете ДНР.

"Я выйду с инициативой на Народный совет, чтобы они рассматривали вопрос амнистии в отношении жителей Донбасса… В "Минске" написано "амнистия". А кто должен ее объявлять, не написано", — добавил Захарченко.

Также он прокомментировал списки пленных, которые опубликовала Надежда Савченко. По его мнению, они существенно тормозят сам процесс обмена пленными.

"Обидно, что сам процесс, когда списками кидаются в СМИ, тормозит сам процесс. Украине это дает повод уточняться, перепроверяться. Это тормозит процесс обмена пленными", — отметил Захарченко.

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