В ДНР готовы обеспечить Савченко безопасность, если она приедет в Донбасс

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов обеспечить народному депутату Украины Надежде Савченко безопасность в случае приезда в Донецк.
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь", — сказал журналистам Захарченко.
По его словам, вопрос об амнистии, который подняла Савченко, серьезный. И он готов инициировать принятие данного закона в Народном совете ДНР.
Также он прокомментировал списки пленных, которые опубликовала Надежда Савченко. По его мнению, они существенно тормозят сам процесс обмена пленными.
"Обидно, что сам процесс, когда списками кидаются в СМИ, тормозит сам процесс. Украине это дает повод уточняться, перепроверяться. Это тормозит процесс обмена пленными", — отметил Захарченко.