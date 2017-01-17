Председатель ОБСЕ заявил о планах обсудить в Москве ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что во вторник вылетает из Киева в Москву, где обсудит ситуацию в Донбассе.

"Сегодня мы летим дальше в Москву, для того чтобы проводить там переговоры, и для этого нужна, конечно, поддержка и со стороны Востока Украины и, конечно, нужна поддержка со стороны политиков и в Киеве, и в Москве", — сказал Курц на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

Курц и Климкин 3-4 января посетили Донбасс. Курц тогда заявлял, что не видит альтернативы минским соглашениям. Он также отметил, что будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возможностями проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе. По его словам, у СММ ОБСЕ мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.