Народная милиция ЛНР: ВСУ выпустили по республике около 100 мин за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (88)

ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики порядка 100 мин за минувшие сутки, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства ЛНР, за сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, "применив минометы калибром 82 миллиметра, 120 миллиметров, выпустив 103 снаряда".

В Народной милиции сообщили, что обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе Калиновки на дебальцевском направлении. Собеседник агентства заявил, что огонь велся с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское.

В свою очередь, украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 46 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 46 обстрелов. Пятеро военных ранены", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении, по утверждению украинских силовиков, огонь велся из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Зайцево, Авдеевки и Красногоровке.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов и гранатометов ополченцы обстреляли Троицкое и Станицу Луганскую, в районе Сизово, по утверждению украинских силовиков, применялась БМ-21 "Град", в Новозванивце — противотанковая управляемая ракета.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>