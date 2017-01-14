Силовики на минувшей неделе нарушили "режим тишины" 29 раз, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (164)

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко заявил, что украинские силовики 29 раз за минувшую неделю нарушили "режим тишины" в Донбассе, обстреляв территорию ЛНР.

"В период с 8 по 14 января украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня", — сказал Анащенко на брифинге.

По его словам, силовики вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения: артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2, БМП и стрелкового оружия.

"При этом по территории республики было выпущено 625 снарядов", — пояснил Анащенко.

Он уточнил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. По данным Народной милиции, на минувшей неделе украинские силовики совершили обстрелы жилых районов населенных пунктов Дебальцево, Первомайск, Ирмино и Калиново, вследствие которых один мирный житель погиб, повреждены ЛЭП, котельная, несколько трансформаторных подстанций и частных домов мирных жителей.