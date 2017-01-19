Глава ЛНР считает пиаром заявление Савченко об "обмене" Крыма на Донбасс

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко об "обмене" Крыма на Донбасс представляет собой политический пиар и не несет никакого смысла, заявил журналистам в Симферополе глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

Во вторник Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"Надежда Викторовна бросается такими политическими заявлениями. Как можно менять одно на другое, которое не принадлежит Украине? Крым уже не принадлежит (Украине – ред.), Донбасс – еще. И никогда не будет", — сказал Плотницкий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".