В ДНР заявили о перемещении позиций силовиков к фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики продвинули свои позиции к Донецкой фильтровальной станции и разместили их на расстояние около 200 метров от нее, об этом доложат первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александру Хугу, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Нам бы хотелось, чтобы он (Хуг — ред.) все-таки выехал на ДФС (Донецкая фильтровальная станция — ред.) и своими глазами посмотрел, что происходит там, на какое расстояние украинские позиции подвинулись. У нас на руках есть документ, подписанный Украиной, в том числе, что от ДФС ни одно воинское подразделение не должно находится ближе полутора километров… Они нарушили этот документ", — сказал он.

Также Басурин добавил, что позиции украинских силовиков находятся на расстоянии примерно 200 метров от станции. "Мы говорили о том, что наблюдательный блок-пост находится в порядке около 200 метров от самой станции", — добавил он.