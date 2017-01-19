Нормализация ситуации в Донбассе связана с прибытием Хуга, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает нормализацию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и предполагает, что это связано с прибытием в Донецк первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Возникшую нормализацию обстановки и уменьшение обстрелов территории республики мы связываем с прибытием 20 января 2017 года в Донецк заместителя главы ОБСЕ на Украине Хуга. Украинские силовики таким образом пытаются обелить себя в глазах общественности и представителей миссии ОБСЕ. Но хочу обратить внимание, что это уже не в первый раз", — сказал Басурин.

Он выразил уверенность, что после отъезда замглавы миссии ОБСЕ украинские силовики "вдвойне усилят обстрелы и провокации в отношении подразделений республики".