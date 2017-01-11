В Киеве считают незаконной публикацию Савченко списков пленных

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Публикация депутатом украинского парламента Надеждой Савченко списков пленных в Донбассе имеет "мало общего" с соблюдением законодательства, заявил в среду руководитель секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко.

Во вторник Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБ Украины была против их обнародования. В ведомстве заявили, что опубликованные Савченко списки пленных некорректны. Позднее депутат обнародовала обновленные списки.

"Мы осознаем, что существуют аргументы в пользу таких шагов для продвижения процесса "обмена" и возвращения ребят домой, но все же как вся процедура обмена находится вне рамок какого-либо законодательного поля и основывается исключительно на политико-гуманитарных принципах, так и опубликование списков тоже имеет мало общего с соблюдением требований законодательства", — написал Крикливенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что часть списков, которые Савченко разместила на своей странице в соцсети, уже была обнародована ранее.