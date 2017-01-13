В ДНР из-за боевых действий погибли 20 человек

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Почти 20 человек погибли и более 30 получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий за минувшие три недели, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"За период с 23 декабря 2016 года по 12 января 2017 года в результате вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков пострадали 32 человека, из которых 28 военнослужащих республики и один ребенок… С 24 декабря 2016 года по 13 января 2017 года в результате агрессии со стороны Украины погибли 18 человек. Из них семеро военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного пояснили, что с начала года ранения получили 13 человек, среди которых 11 ополченцев, погибли шесть человек, трое из них — ополченцы.

Кроме того, представитель аппарата омбудсмена ДНР заявил, что десять украинских силовиков погибли в Донбассе за минувшие три недели.

"С 24 декабря 2016 года по 13 января 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли семь военнослужащих Украины. С 1 по 13 января 2017 года на территории республики погибли еще три военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины)", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.