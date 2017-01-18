Глава ЛНР заявил, что республика не вернется под контроль Киева

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева.

Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

"Луганская народная республика состоялась! На сегодняшний день это самостоятельное и независимое государство. Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!", — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Плотницкий подчеркнул, что ради "свободы, независимости и процветания Луганского края" погибли многие бойцы ЛНР.

"Национализм, поднимающий сейчас голову, в том числе и на Украине, является угрозой не только для русского языка, культуры, самоидентификации, но даже для самого существования русских людей", — говорится в сообщении.

Глава ЛНР подчеркнул, что республика взяла вектор к возврату "в родной дом – Россию, Русский мир".

"Сейчас, пребывая с рабочим визитом в Крыму, как никогда чувствуется, что мы едины, что мы русские, какой бы национальности на самом деле не были", — заявил Плотницкий.

Он подчеркнул, что возврат Крыма в Россию является первым и пока что единственным прецедентом воссоединения самого разделенного

народа в мире. "Но жители Донбасса также выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года и ежедневным подвигом противостояния украинской агрессии подтверждают свой выбор. И я, как посланник своего народа, здесь, в Крыму, свидетельствую об избранном курсе", — заявил глава ЛНР.

Плотницкий поблагодарил от имени всех жителей ЛНР российский народ "за постоянно оказываемую помощь и поддержку, за сотрудничество и партнерство на всех уровнях".