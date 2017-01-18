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В мире

Глава ЛНР заявил, что республика не вернется под контроль Киева

Тема:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (217)
19:2918.01.2017
(обновлено: 19:31 18.01.2017)
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Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Еремов
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ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения территории республики под контроль Киева.

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Пушилин рассказал о будущем Донбасса после прихода Трампа

Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

"Луганская народная республика состоялась! На сегодняшний день это самостоятельное и независимое государство. Если у кого-то еще возникают сомнения, то заявляю во всеуслышание: мы никогда не вернемся в Украину!", — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Плотницкий подчеркнул, что ради "свободы, независимости и процветания Луганского края" погибли многие бойцы ЛНР.

"Национализм, поднимающий сейчас голову, в том числе и на Украине, является угрозой не только для русского языка, культуры, самоидентификации, но даже для самого существования русских людей", — говорится в сообщении.

Глава ЛНР подчеркнул, что республика взяла вектор к возврату "в родной дом – Россию, Русский мир".

"Сейчас, пребывая с рабочим визитом в Крыму, как никогда чувствуется, что мы едины, что мы русские, какой бы национальности на самом деле не были", — заявил Плотницкий.

Он подчеркнул, что возврат Крыма в Россию является первым и пока что единственным прецедентом воссоединения самого разделенного

Глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Симферополе. 17 января 2017
© РИА Новости. Макс Ветров
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Главы ДНР и ЛНР заявили о курсе на интеграцию с Россией
народа в мире. "Но жители Донбасса также выразили свою волю на референдуме 12 мая 2014 года и ежедневным подвигом противостояния украинской агрессии подтверждают свой выбор. И я, как посланник своего народа, здесь, в Крыму, свидетельствую об избранном курсе", — заявил глава ЛНР.

Плотницкий поблагодарил от имени всех жителей ЛНР российский народ "за постоянно оказываемую помощь и поддержку, за сотрудничество и партнерство на всех уровнях".

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В мире
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5 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Asker Druzhban
    Ну красавчик же! Как открыто и смело заявил то что уже де факто случилось два с лишним года назад! Всё правильно. ДАВНО пора было это сказать.
    Только теперь не обращайте особого внимание на ахинею и ересь, которую сейчас начнут нести в киеве и гейропе!
    Россия с Вами!
    19:44
    18.01.2017
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  • eternal_vatnik
    Русский - любой, кто ощущает себя русским, принадлежащим к русской культуре, русскому миру, русскому языку.

    "Барклай-де-Толли, Бенигсен, Тотлебен, граф Граббе, князь Багратион, кн. Цицианов, кн. Андронников, кн. Бебутов, Лазарев, Тер-Гукасов, Гейман, кн. Чавчавадзе — все это были прирожденные воины и служили своему царю и своей родине России сколько хватало сил"
    20:55
    18.01.2017
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