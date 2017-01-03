ВСУ три раза обстреляли территорию ЛНР за сутки

ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. ВСУ 3 раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Несмотря на относительное затишье, наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения", — заявил Марочко.

По данным оборонного ведомства республики, в районе населенного пункта Новоивановка выявлены три района сосредоточения запрещенного вооружения, включая самоходные артустановки, крупнокалиберную артиллерию, а также танки. Марочко уточнил, что эти районы охраняют подразделения Национальной гвардии Украины. В населенном пункте Болотенное у линии соприкосновения выявлены две реактивные системы залпового огня "Град", а также портативные устройства для стрельбы реактивными снарядами "Партизан", добавил он.

"Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) и Миссии ОБСЕ", — уточнил Марочко.

Он отметил, что в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Смелое отмечается деятельность подразделения ДУК "Правый сектор" (запрещена в РФ) численностью до шестидесяти человек. Он уточнил, что ситуация на линии соприкосновения существенных изменений за прошедшие сутки не претерпела.