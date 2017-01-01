Красный Крест за год раздал в ЛНР почти 3,2 тысячи тонн гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (7)

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи раздал Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2016 году в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА новости в пресс-службе МККК.

"В 2016 году МККК раздал всего 3179 тонн различной гуманитарной помощи для жителей Луганска и его районов", — заявили в пресс-службе организации.

По данным МККК, в числе прочего жителям ЛНР были розданы продукты, гигиенические принадлежности, одеяла, строительные и медицинские материалы.