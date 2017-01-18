Савченко заявила, что ее слова о Крыме "перекрутили"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ее слова о необходимости на время отказаться от притязаний на Крым "перекрутили".
"По поводу перекручивания моих слов о том, что Крым необходимо сдать. Я неоднократно говорила, Крым сдали в 2014 году как раз те люди, которые сейчас остаются при власти, которые говорят очень хорошие и пафосные вещи, которые сейчас пытаются меня судить", — заявила Савченко журналистам.
"Я просто де-факто озвучила, что те обещания, которыми вас сейчас кормят, как кормили в 2014 году на пути к президентскому корыту, говоря, что мы закончим войну за считанные недели, нереально выполнить", — добавила депутат.
По ее словам, в действительности нынешние власти страны не предпринимают никаких действий по возвращению Крыма.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.