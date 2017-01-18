Савченко заявила, что ее слова о Крыме "перекрутили"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ее слова о необходимости на время отказаться от притязаний на Крым "перекрутили".

Во вторник Савченко заявила, что ситуацию на востоке Украины можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"По поводу перекручивания моих слов о том, что Крым необходимо сдать. Я неоднократно говорила, Крым сдали в 2014 году как раз те люди, которые сейчас остаются при власти, которые говорят очень хорошие и пафосные вещи, которые сейчас пытаются меня судить", — заявила Савченко журналистам.

"Я просто де-факто озвучила, что те обещания, которыми вас сейчас кормят, как кормили в 2014 году на пути к президентскому корыту, говоря, что мы закончим войну за считанные недели, нереально выполнить", — добавила депутат.

По ее словам, в действительности нынешние власти страны не предпринимают никаких действий по возвращению Крыма.

В Крыму, комментируя идею Савченко заявили, что она нереалистична, так как прежде всего не будет поддержана жителями Донбасса. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что статус Крыма неоспорим и этот вопрос не дискуссионен.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.