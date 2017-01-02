В ЛНР заявили о 15 танках ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. ВС Украины разместили 15 танков у линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается контролируемой.
"Кроме того, в указанном районе отмечается активность снайперских групп противника, состоящих из иностранных наёмников", — сказал представитель Народной милиции.
Марочко подчеркнул, что данное подразделение насчитывает до двадцати человек и используется исключительно в провокационных целях.
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