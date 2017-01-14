ЛНР настаивает на необходимости освобождения силовиками "серой зоны"

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики должны покинуть нейтральную территорию ("серую зону") на линии соприкосновения в Донбассе, занятую ими ранее в районе Новолуганского, заявил на брифинге начальник управления оборонного ведомства Луганской народной республики Олег Анащенко.

В конце декабря руководитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенном в районе Светлодарской дуги. В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что украинские силовики разместили свои позиции в нейтральной зоне. Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, заявил, что украинские силовики заняли новые позиции на Светлодарской дуге, не нарушая минских соглашений.

"Нам непонятно бездействие международного сообщества в отношении преступного украинского правительства, которое игнорирует взятые на себя обязательства. Согласно пункту №8 рамочного решения трехсторонней контактной группы, в зонах разведения сил и средств ВС Украины, равно как и представители НМ ЛНР, ни при каких обстоятельствах не должны находиться на участках разведения", — заявил Анащенко.

Он подчеркнул, что со своей стороны Народная милиция ЛНР полностью соблюдает эти обязательства, чего требует и от украинской стороны.

"ВСУ должны покинуть преступно занятый 23 декабря 2016 года населенный пункт Новолуганское, который находится в демилитаризованной зоне и в районе которого сейчас активно осуществляется инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения", — заявил представитель оборонного ведомства.

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