В ЛНР заявили, что ОБСЕ уклоняется от общения с представителями республики

ЛУГАНСК, 4 янв – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ, работающие в самопровозглашенной Луганской народной республике, уклоняются от прямого общения с представителями ЛНР, заявил в среду уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Мы не можем (напрямую общаться — ред.) именно потому, что вы (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — ред.) сознательно уклоняетесь от прямого общения. Записано в мандате (СММ ОБСЕ – ред.), в целях исполнения основных задач и так далее налаживать связь с органами местного, регионального и центрального управления. А вы уклоняетесь от этой нормы мандата, поэтому мы вынуждены искать посредника, который является переводчиком между нами", — заявил Дейнего на встрече с наблюдателями миссии.

Полпред уточнил, что общение между представителями ЛНР и наблюдателями ОБСЕ проходит при помощи представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).