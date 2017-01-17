Захарченко заявил, что не питает иллюзий от прихода к власти Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко не питает особых иллюзий от вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Церемония инаугурации, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января.

"Трамп – американец и какие-то строить иллюзии и воздушные замки по поводу его президентства, думаю, не стоит. Он прагматичен, бизнесмен, и перед собой будет ставить задачу в первую очередь (учитывать) интересы Америки. Как они отразятся на нашей ситуации, на политической обстановке внутри Украины, покажет только время", — сказал Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской Рады.