Гройсман не видит необходимости в созыве Рады из-за ситуации в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит необходимости в созыве внеочередного события в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

Во вторник депутат от фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук обратилась к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента в связи с обострением ситуации в Донбассе, где из-за обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация в районе Авдеевки.

"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верховная рада принимала какие-то отдельные решения касательно той ситуации, которая сложилась. Я думаю, не надо политизировать… Сегодня нет ни одного решения, которое нам необходимо принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112.Украина".

Он выразил уверенность, что если бы возникла необходимость в принятии решений на законодательном уровне, парламент смог бы оперативно собраться на заседание.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.