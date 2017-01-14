Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция, обесточенная в результате обстрела, возобновила работу, сообщили в компании "Вода Донбасса".

За время конфликта Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в результате жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды. В четверг в администрации Донецка сообщили, что фильтровальная станция вновь обесточена из-за боевых действий. В пятницу в коммунальщики сообщили, что электроснабжение станции восстановлено.

"Cегодня в 13:00 возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

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