Порядок предоставления особого статуса Донбассу вызвал споры в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Текст "формулы Штайнмайера", определяющий порядок предоставления Донбассу особого статуса, вызвал разногласия на заседании политической подгруппы в Минске, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

По ее словам, в понедельник на заседании подгруппы ее участники ознакомились с текстом "формулы Штайнмайера", предоставленным координатором от ОБСЕ Пьером Морелем.

"Однако текст, одобренный "нормандским форматом", в том числе и украинским президентом, вызвал больше споров и разногласий, чем его отсутствие, на которое на протяжении нескольких месяцев нарекала украинская сторона", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

"Формула Штайнмайера" (глава МИД ФРГ, ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.