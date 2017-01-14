Силовики обстреляли пункт выдачи гумпомощи близ Ясиноватой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вчера, 13 января, в ходе оказании помощи жителям поселка Крутая Балка с позиций ВСУ был обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи. Военнослужащие ВСУ открыли со своих позиций огонь из СПГ и стрелкового оружия в направлении скопления гражданских лиц, сопровождавших и получавших гуманитарный груз", — сказал он.

Басурин также опроверг заявления украинских силовиков об обстреле Красногоровки ополчением, в результате которого был ранен мирный житель.

"По словам мирных жителей, обстрел велся с направления Курахово, что подтверждают зафиксированные людьми повреждения – разбитые окна, посеченные осколками стены. При этом важно сказать, что представители миссии ОБСЕ обнародовали данный факт, но скрыли направление обстрела, что говорит о необъективном освещении ситуации в зоне конфликта наблюдателями", — отметил Басурин.

Он добавил, что в связи с этим представителями ДНР "будет подготовлено обращение в главе миссии ОБСЕ в Украине".