Силовики обстреляли пункт выдачи гумпомощи близ Ясиноватой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин также опроверг заявления украинских силовиков об обстреле Красногоровки ополчением, в результате которого был ранен мирный житель.
"По словам мирных жителей, обстрел велся с направления Курахово, что подтверждают зафиксированные людьми повреждения – разбитые окна, посеченные осколками стены. При этом важно сказать, что представители миссии ОБСЕ обнародовали данный факт, но скрыли направление обстрела, что говорит о необъективном освещении ситуации в зоне конфликта наблюдателями", — отметил Басурин.
Он добавил, что в связи с этим представителями ДНР "будет подготовлено обращение в главе миссии ОБСЕ в Украине".