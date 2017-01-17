Украинские силовики обстреляли из минометов село Спартак

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (213)

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли села Спартак и Саханка в Донбассе, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня около 16.00 (17.00 мск) украинская армия открыла огонь из минометов калибра 82 миллиметра по Спартаку. За час было выпущено 24 мины", — заявил собеседник агентства.

Кроме того, украинские силовики вновь открывали огонь по селу Саханка на юге ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в министерстве обороны ДНР сообщали, что 10 января украинские силовики при поддержке артиллерии и танков предприняли неудачную попытку наступления на Спартак. Ответным огнем подразделений ДНР были ранены трое украинских военнослужащих.