ВСУ стягивают артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (80)

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила самоходные артустановки украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В районе рыбхоза населенного пункта Валуйское противник разместил запрещенное минскими соглашениями вооружение из состава 14 бригады ВСУ, в том числе две 122-миллиметровых САУ (самоходные артустановки) "Гвоздика" и один танк", — сказал Марочко.

По мнению представителя оборонного ведомства, Киев продолжает использовать перемирие для проведения перегруппировки и усиления позиций на линии соприкосновения.

"Украинское командование продолжает прибегать к помощи националистических банд-формирований", — добавил Марочко.