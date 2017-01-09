ВСУ стягивают артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила самоходные артустановки украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По мнению представителя оборонного ведомства, Киев продолжает использовать перемирие для проведения перегруппировки и усиления позиций на линии соприкосновения.
"Украинское командование продолжает прибегать к помощи националистических банд-формирований", — добавил Марочко.