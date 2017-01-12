В ОБСЕ заявили об использовании в Донбассе запрещенного "Минском-2" оружия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (121)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала с 19 по 25 декабря резкое увеличение использования запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе, заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"По сравнению с предыдущей неделей наши сотрудники зафиксировали увеличение использования оружия, запрещенного минскими соглашениями, на 250%", — сказал Хуг журналистам.

Он отметил, что главным образом применялись танки, минометы, огнестрельное оружие и РСЗО. Миссия ОБСЕ зафиксировала 3374 взрыва, вызванных применением этого оружия.

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