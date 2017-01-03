КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины подписал закон "О Высшем совете правосудия", который будет заниматься кадровыми вопросами судей, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Закон был принят Верховной радой Украины в декабре 2016 года. Создание органа, которому будут переданы полномочия парламента назначать судей на должности бессрочно, предусмотрено судебной реформой.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия", — говорится в сообщении.

По словам Порошенко, создание Высшего совета правосудия позволит убрать политическую составляющую в судебной ветви власти, а Верховную раду — из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей.

Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан — права на справедливость, права на справедливый суд", — цитирует пресс-служба слова Порошенко.