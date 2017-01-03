Патриарх Кирилл: нельзя использовать украинский раскол в политических целях

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в день памяти митрополита Киевского и всея Руси Петра, ставшего первым московским святым, напомнил о постоянно предпринимающихся на Украине попытках использовать разные церковные институты, в том числе Константинопольский патриархат, для разрушения "духовного пространства Руси".

Ранее Верховная рада Украины обратилась к патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость Украинской церкви от Московского патриархата, обращение депутатов поддержали президент страны и Всемирный конгресс украинцев.

"Сегодня, когда многие силы снова пытаются разорвать духовное пространство Руси, когда снова пытаются, обратившись к патриарху Константинопольскому, требовать от него отделения от первопрестольного града Москвы, в это тревожное время, когда на политические устремления к отделению одной части Руси от другой пытаются наложить еще и церковную смуту — наша молитва ко святителю Петру", — сказал патриарх Кирилл после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Он напомнил, что вся жизнь киевского митрополита, перенесшего митрополичью кафедру из Киева сначала во Владимир, а затем, по просьбе великого князя Ивана Калиты — в Москву, была посвящена "сохранению единства святой Руси, преодолению разногласий князей, собиранию русского духа и утверждению русского православия".

"Будучи уроженцем Малороссии, Волыни, получив киевскую кафедру, святитель осознал, что для сохранения единства Руси будет полезнее, чтобы первопрестольным градом стала Москва, и совершил это великое деяние. Без него не было бы Москвы как столицы всея Руси, он ее духовный основатель", — подчеркнул патриарх.

Скончавшийся в 1326 году, уже через год по ходатайству Ивана Калиты митрополит Петр был причислен к лику святых. В Русской церкви нет ни одного святого, который бы был канонизирован так быстро. У места его захоронения в Успенском соборе Кремля, заложенного по просьбе святителя, практически сразу стали происходить чудеса — исцеления.

День памяти святителя Петра отмечается 3 января.