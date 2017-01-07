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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: украинская тематика в СМИ не должна приводить к ненависти

09:4407.01.2017
(обновлено: 09:46 07.01.2017)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская тематика в СМИ не должна вызывать ненависть к Украине и ее народу, ведь окончание конфликта в этой стране и ее примирение с Россией неизбежно, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Кирилл.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2016/ Sergey Bobok
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"Я понимаю, что, конечно, некоторые истории, которые СМИ доносят до нас, и которые происходят на территории Украины, очень, конечно, напрягают людей, возбуждают чувство протеста. Но очень важно, чтобы это чувство протеста не перерастало в чувство ненависти. Вот очень важно, чтобы сегодня СМИ таким образом освещали украинскую тематику, чтобы среди нашего народа не возникало отрицательного, негативного, такого враждебного отношения к Украине", — отметил он.

По его мнению, на Украине сохраняется потенциал "к миротворчеству, к созиданию справедливой и мирной жизни". Миротворческой силой, которая, как считает патриарх, занимает единственно правильную позицию, является Украинская православная церковь Московского патриархата. Доказательством этому стали, по его словам, прошедший в июле Всеукраинский крестный ход, а также освобождение при содействии Церкви украинского военнопленного Тараса Колодия в декабре 2016 года, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка.

"Мы вместе всегда были, мы были одним народом, потом этот народ разошелся по разным квартирам. Но мы остаемся людьми, которые объединяются единой верой, единой историей и едиными ценностями. И вот нужно сделать все для того, чтобы в сердцах людей не возникало неприязни и негативного отношения именно к народу", — сказал патриарх, добавив, что Церковь служит делу примирения между народами.

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Религия и мировоззрение
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11 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • eternal_vatnik
    Украинская тематика в СМИ сводится к ненависти бандэрофашистов к русским, России, русскому языку, Русскому миру и православию.

    Обратная волна ненависти не направлена против украинцев-малороссов. Она против украинских неонацистов-бандеровцев.
    Ненависть к врагу - праведная ненависть.
    09:51
    07.01.2017
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  • Сергей Цедрик
    Если убрать "сирийскую,украинскую и избирательно американскую темы" у нас и рассказать, кроме успехов ВПК и Российской армии на учениях, нечего ... ну конечно есть крушения, аварии, "мажоры" с автоматами (с каких пор дагестанцы стали поголовно все мажорами?) и прочие мелочи. К сожалению у нас нет - открыто предприятие по производству (чего угодно), исчезли очереди в поликлиниках, снижение цен на (что угодно), МРОТ стал равен прожиточному минимуму(мечта миллионов россиян). Но за то есть "божена рынска" "трамп" "бандеровцы с их хероями" "игил" и многочисленные "жертвы дтп". С великим Рождеством вас Россияне...Добра и ещё раз Добра.
    10:24
    07.01.2017
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  • сергей суворов
    сейчас когда дьявол играет Украиной патриарху нужно навестить свою паству и вселить уверенность в завтрашний день . ну тогда и в СМИ будет меньше негатива .
    10:35
    07.01.2017
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  • Седой Команданте
    Итак, Патриарх предлагает СМИ скрывать информацию об украинских прыжках, интересная позиция, то есть достаточно рассказывать правду о Украине, и вот возникает якобы ненависть. Да русские, россияне не имеют ненависти к украинцам, а есть безразличие к их существованию, желание чтобы они отцепились от России ибо здесь подавать больше не будут. Соседи и все. Я понимаю Патриарха , не хочет терять паству на Украине, ну так сьездил бы к своим в Киев, молебен бы провел, или хотя бы на Донбасс, там тоже православные. Так что лучше церкви заниматься делами церковными, а не лезть в светскую жизнь. Куча разрушенных монастырей, храмов, вот где непочатый край работы.
    10:55
    07.01.2017
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  • Сашка
    Поддержу патриарха: ненависть к людям, которых ты даже не видел - это стадное чувство, которое гонит стадо к обрыву.
    Ненависть - это чувство к конкретному человеку, который сделал тебе большую гадость. Но ненавидеть людей, которых ты даже ни разу не видел - это к психиатру.
    11:15
    07.01.2017
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  • Алексей Ч
    Владимир Михалыч.... не лезь! Иди, помолись лучше. Вот когда пройдет судебный процесс над каждым виновным в таких событиях, как расстрел беркута, уничтожение людей в доме профсоюзов, глумление над стариками - ветеранами, уничтожение людей на Донбассе по русскоязычным признакам, и т.д. и т.п.; когда каждый укрофашистский преступник ответит сполна за все свои преступления, вот тогда и начнем думать, как брататься и объединяться.
    11:49
    07.01.2017
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  • Тамара Мадлеева в ответ пользователю Сергей Цедрик(показатьскрыть)
    Сергей Цедрик, И Вы абсолютно правы! С уважением.
    15:21
    07.01.2017
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  • zrdns200v
    Раньше сочиняли анекдоты про хохлов,теперь есть новости из Берендейского царства. Так что никакой ненависти,просто развлечение.
    20:17
    07.01.2017
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  • Игорь Нецикалюк
    Чейта? Благодаря событиям на Украине теперь стало легче обличать врагов. Кто-то недоволен ростом тарифов, сказал что бога нет, не пал ниц перед солнцеликим - сразу украинец. Так удобно же, теперь можно не заморачиваться по поводу доводов-аргументов.
    21:40
    07.01.2017
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  • Светлана Корнилова в ответ пользователю eternal_vatnik(показатьскрыть)
    eternal_vatnik, а не нужно этого нацизма, фашизма. Не нужно людям губить свои души, жизни. Нужно отойти от этого разрушающего зла, не позволять этой убийственной идеалогии проникать в жизнь человека, в его сердце, мысли, душу. Нужно каяться, просить прощения у Бога, у людей. И не повторять.
    23:57
    07.01.2017
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  • Светлана Корнилова в ответ пользователю сергей суворов(показатьскрыть)
    сергей суворов, ничем так называемый дьявол не "играет". Тем более страной. Это невозможно. У человека есть душа, ум, разум.
    23:59
    07.01.2017
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  • Alexandr Kovalev
    Занимайтесь своим делом, господин патриарх! Прививайте любовь, верность, терпение, щедрость и благоразумие у чад ваших в братской Вам украинской церкви. Возможно, Ваше заступничество сподвигнет заблудшие души "украинских братьев" загонять меньше снарядов в освещенные окна домов жителей Донбасса. Возможно, Ваши архипастыри на Украине пристыдятся призывать к новым волнам мобилизации и прекратят сотрудничать с властью за право на приходы. Нет, мы не заметили никакой разницы в Ваших оценках между теми, кто убивает по признаку этнического превосходства "украинства" и теми, кто защищает от него Донбасс. Нет, мы не заметили Ваших посланцев на Донбассе, господин патриарх, ни на баррикадах перед колонами бронетехники, ни на улицах расстреливаемых авиацией донецких и луганских городов, ни в больницах и подвалах, где с крошками в карманах прятались наши дети. Мы не услышали Вашего слова осуждения зверств украинских нацистов в Одессе. Вы занимались другими, более важными делами, патриарх Кирилл, Вы строили вселенскую конструкцию мира, любви и благоденствия. И какое для Вас значение на фоне этой вселенской конструкции мира и любви занимает трагедия народа Донбасса?
    PS спасибо, конечно, за Ваше благословление крестного хода на Украине в 2016 году. Но это уже может помочь только Украине.
    00:01
    08.01.2017
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  • сергей суворов в ответ пользователю Светлана Корнилова(показатьскрыть)
    Светлана Корнилова, не то что играет . а уже пытается строить там свои чертоги и приезд сейчас патриарха как никогда важен для украинского народа .
    00:15
    08.01.2017
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