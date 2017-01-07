Патриарх Кирилл: украинская тематика в СМИ не должна приводить к ненависти

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская тематика в СМИ не должна вызывать ненависть к Украине и ее народу, ведь окончание конфликта в этой стране и ее примирение с Россией неизбежно, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Кирилл.

"Я понимаю, что, конечно, некоторые истории, которые СМИ доносят до нас, и которые происходят на территории Украины, очень, конечно, напрягают людей, возбуждают чувство протеста. Но очень важно, чтобы это чувство протеста не перерастало в чувство ненависти. Вот очень важно, чтобы сегодня СМИ таким образом освещали украинскую тематику, чтобы среди нашего народа не возникало отрицательного, негативного, такого враждебного отношения к Украине", — отметил он.

По его мнению, на Украине сохраняется потенциал "к миротворчеству, к созиданию справедливой и мирной жизни". Миротворческой силой, которая, как считает патриарх, занимает единственно правильную позицию, является Украинская православная церковь Московского патриархата. Доказательством этому стали, по его словам, прошедший в июле Всеукраинский крестный ход, а также освобождение при содействии Церкви украинского военнопленного Тараса Колодия в декабре 2016 года, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка.

"Мы вместе всегда были, мы были одним народом, потом этот народ разошелся по разным квартирам. Но мы остаемся людьми, которые объединяются единой верой, единой историей и едиными ценностями. И вот нужно сделать все для того, чтобы в сердцах людей не возникало неприязни и негативного отношения именно к народу", — сказал патриарх, добавив, что Церковь служит делу примирения между народами.