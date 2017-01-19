В ДНР заявили, что силовики стягивают в Донбасс бронетехнику и артиллерию

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала тяжелую бронетехнику и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Новгородское в шести километрах до линии соприкосновения — трех 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" и трех танков Т-64. Донское в 24 километрах до линии соприкосновения — отмечен подвоз боеприпасов на склады общей массой около 200 тонн. Артемовск в 20 километрах до линии соприкосновения — отмечено прибытие воинского эшелона, в пяти вагонах которого прибыли до 300 человек личного состава неизвестного подразделения", — заявил он журналистам.