Представители ДНР на переговорах в Минске поднимали вопрос обстрелов

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Вопрос обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков был поднят на встрече в Минске, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела пригорода Горловки вечером в воскресенье был ране трехлетний ребенок. Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что всего пострадали двое детей.

Виктория Талакина также отметила, что на заседании подгруппы по безопасности представители Киева обвинили ОБСЕ "в ангажированности в отношении ЛНР и ДНР".

"На наш взгляд, такие заявления нуждаются в оценке ОБСЕ, на чем и настаивали представители ДНР", — добавила она

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