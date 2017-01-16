Представители ДНР на переговорах в Минске поднимали вопрос обстрелов

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Вопрос обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков был поднят на встрече в Минске, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.
Ранее в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела пригорода Горловки вечером в воскресенье был ране трехлетний ребенок. Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что всего пострадали двое детей.
"На наш взгляд, такие заявления нуждаются в оценке ОБСЕ, на чем и настаивали представители ДНР", — добавила она
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