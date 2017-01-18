В ДНР и ЛНР прокомментировали идею Савченко об "обмене" Крыма на Донбасс

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко назвали заявление об "обмене" Крыма на Донбасс беспочвенным и неконструктивным.

Во вторник депутат украинской Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, сказала, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"Это больше такое политическое заявление, которое в очередной раз сотрясает воздух, но не несет в себе никаких конструктивных идей", — заявил Плотницкий в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь Захарченко отметил, что заявление Савченко "абсолютно беспочвенно" и не соответствует сегодняшним реалиям.