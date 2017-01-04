В ВСУ займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что главной целью кадровой политики в 2017 году станет качественное комплектование офицерского состава, сообщила в среду пресс-служба Минобороны страны.
По его словам, ВС Украины нуждаются не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, но специалистов, способных брать на себя ответственность и искать решения сложных проблем, а также проявлять человечность в отношении к подчиненным.
На Украине проходит реформирование армии с целью приведения к стандартам НАТО. В частности, в конце 2016 года была утверждена новая редакция госпрограммы в рамках развития вооруженных сил до конца 2020 года.