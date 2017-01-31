Из обстреливаемых районов Донецка эвакуируют людей
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР эвакуируют мирных жителей из наиболее обстреливаемых районов Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.
"Сотрудники МЧС ДНР проводят эвакуацию жителей в Киевском районе, который оказался под обстрелом. Планируется вывезти из обстреливаемого района 25 жителей, которые изъявили такое желание. Двенадцать человек уже эвакуировано, сейчас выехали еще по одному адресу", — сказали в МЧС ДНР.
Последствия обстрелов в Донецкой области
По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.