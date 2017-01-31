Из обстреливаемых районов Донецка эвакуируют людей

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР эвакуируют мирных жителей из наиболее обстреливаемых районов Донецка, сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"Сотрудники МЧС ДНР проводят эвакуацию жителей в Киевском районе, который оказался под обстрелом. Планируется вывезти из обстреливаемого района 25 жителей, которые изъявили такое желание. Двенадцать человек уже эвакуировано, сейчас выехали еще по одному адресу", — сказали в МЧС ДНР.