Председатель ОБСЕ не видит альтернативы Минским соглашениям

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе, что не видит альтернативы минским соглашениям.
По его словам, "хотя вызывает беспокойство состояние выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас, и она могла бы быть еще хуже, чем сейчас".
"Я абсолютно недоволен тем статус-кво, который есть сейчас, но при отсутствии иного базового документа, мы должны делать все, чтобы внедрять его", — заявил Курц.
"Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня", — добавил председатель ОБСЕ.