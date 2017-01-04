Председатель ОБСЕ не видит альтернативы Минским соглашениям

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе, что не видит альтернативы минским соглашениям.

"Мы должны продолжать переговоры, мы должны вести диалог дальше, и минские соглашения — это единственная база, единственный документ, на основе которого мы можем это делать", — цитирует слова Курца агентство УНИАН.

По его словам, "хотя вызывает беспокойство состояние выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас, и она могла бы быть еще хуже, чем сейчас".

"Я абсолютно недоволен тем статус-кво, который есть сейчас, но при отсутствии иного базового документа, мы должны делать все, чтобы внедрять его", — заявил Курц.

Он также отметил, что будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возможностями проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе. По его словам, у СММ ОБСЕ мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.

"Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня", — добавил председатель ОБСЕ.

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