Порошенко заявил, что США остаются стратегическим партнером Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США остаются надежным стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", — цитирует пресс-служба поздравление Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и США.

Порошенко отметил, что Украина, приняв непростое решение об отказе от ядерного оружия и больших объемов вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, полагалась на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь — США.

Президент Украины поблагодарил США "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена".

Он также заверил в твердом намерении Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности.