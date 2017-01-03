КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США остаются надежным стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", — цитирует пресс-служба поздравление Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и США.
Порошенко отметил, что Украина, приняв непростое решение об отказе от ядерного оружия и больших объемов вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, полагалась на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь — США.
Президент Украины поблагодарил США "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена".
Он также заверил в твердом намерении Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности.
Патриот Русиано Русишвайкин,чудо,что у тебя с "лицом"?Это,что секретная инфа,что вукраина была,а тем более сейчас днище во всех её проявлениях?Только подобные тебе кастрюлеголовые перемоги,могут до сих пор кукарекать,шо у них всё ок)
"Порошенко заявил, что США остаются стратегическим партнером Украины"
В ответ Обама, глубокомысленно надувая пузыри из жевательной резинки Рошен "Happy Gum" размашистым почерком набрал на клавиатуре: "дякую, пришлите еще коробку жвачки, надеюсь наше партнерство после 20-го января остается в силе?"
Дмитрий Антонов, Поросёнок ваще любит переобуваться в прыжке, прям клоун-акробат! Вчера ругал Трампа, сегодня партнёр, вчера Обама был лучший друг, после 20го января не удивлюсь, если Порось с ним здороваться не будет!
Мирко Л, Благосостояние страны определяется суммарным благосостоянием его граждан. Лично у меня действительно все ОК! Не знаю как насчет «кукарекать» в твой год, но почему то тебе по телевизору про «днище в Украине» поют, а сами никак свое днище нащупать не могут. В Украине вообще то по 16 году рост ВВП +2.3%, а на РФ падение -3. Росстат дает статистику -падение реальных доходов -15% за 2 года, это самое большое в мире. А ты все про хохлов переживаешь))
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