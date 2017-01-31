Правоохранители Украины создали штаб по реагированию на ситуацию в Авдеевке

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Создан оперативный штаб с участием правоохранителей и спасателей по реагированию на ситуацию в Авдеевке, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

"Перед министерством внутренних дел Украины и центральными органами исполнительной власти, деятельность которых координируется министром внутренних дел, были определены задачи по обеспечению правопорядка силами Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины, а также техногенной безопасности силами подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В частности, было принято решение о создании оперативного штаба, в который вошли представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Как отмечается, непосредственно в городе привлечено достаточное количество сил и средств подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Также с целью отслеживания и оперативного реагирования на ситуацию созданы оперативные резервы и подготовлено необходимое количество транспорта и спецтехники.

Аваков также отметил, что к аварийно-восстановительным работам уже привлечено около 90 работников ГосЧС и 51 единица специальной техники. Однако, в случае осложнения ситуации, ГосЧС сформирован и содержится в готовности сводный аварийно-спасательный отряд в количестве 150 человек, 14 единиц электростанций различной мощности и 22 пунктов обогрева. Глава ведомства подчеркнул, что МВД постоянно отслеживает ситуацию в Авдеевке и оперативно реагирует на ее изменения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.