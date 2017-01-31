Правоохранители Украины создали штаб по реагированию на ситуацию в Авдеевке

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Создан оперативный штаб с участием правоохранителей и спасателей по реагированию на ситуацию в Авдеевке, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Перед министерством внутренних дел Украины и центральными органами исполнительной власти, деятельность которых координируется министром внутренних дел, были определены задачи по обеспечению правопорядка силами Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины, а также техногенной безопасности силами подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В частности, было принято решение о создании оперативного штаба, в который вошли представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — написал Аваков на своей странице в Facebook.
Аваков также отметил, что к аварийно-восстановительным работам уже привлечено около 90 работников ГосЧС и 51 единица специальной техники. Однако, в случае осложнения ситуации, ГосЧС сформирован и содержится в готовности сводный аварийно-спасательный отряд в количестве 150 человек, 14 единиц электростанций различной мощности и 22 пунктов обогрева. Глава ведомства подчеркнул, что МВД постоянно отслеживает ситуацию в Авдеевке и оперативно реагирует на ее изменения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.