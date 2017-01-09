Азаров допустил создание правительства Украины в изгнании

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил возможность создания правительства в изгнании, сообщают "Известия".
Политик добавил, что комитет также может создать правительство в изгнании. Однако, по его словам, для этого на Украине "должны созреть условия".
"Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия", — пояснил Николай Азаров.
Массовые акции на главной площади Киева — майдане Незалежности — начались в ноябре 2013 года. Причиной протестов стало решение правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
В феврале 2014-го Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, что многие политики расценили как государственный переворот.