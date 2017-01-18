Киев на заседании в Минске не сделал предложения по пленным, заявили в ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (54)

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. На последнем заседании гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу 16 января в Минске от киевской стороны не поступило ни одного предложения по вопросу пленных, заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

"Позиция украинских участников рабочей гуманитарной группы контактной группы осталась неизменной: с их стороны не поступило ни одного предложения по вопросу освобождения заложников", — сообщила Кобцева.

Она уточнила, что на заседании рабочей гуманитарной группы, состоявшейся 16 января 2017 года в Минске, со стороны ЛНР и ДНР в очередной раз была подтверждена готовность к проведению обмена по формату "всех на всех".