Киевский суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на постановление суда от 29 декабря 2016 года.

"Прокуратура просила суд наложить арест на имущество экс-президента, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки… Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме", — пишет агентство.

Агентство отмечает, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями украинского УК "государственная измена", "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", и "пособничество в ведении агрессивной войны".