Савченко посетила штабы украинских силовиков в Донбассе

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что побывала в штабах украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе.

"Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", — написала Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.