В ДНР в 2016 году возбудили более 350 дел в связи с обстрелами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (232)

© РИА Новости. Евгений Биятов Перейти в фотобанк В Киеве заявили, что не предоставят Донбассу особый статус Более 350 уголовных дел возбудили в самопровозглашенной Донецкой народной республике в 2016 году в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости в четверг начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Роман Белоус.

"Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики в 2016 году возбуждено 357 уголовных дел по обстрелам населенных пунктов республики, совершенных военнослужащими ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) и иными вооруженными формированиями Украины.