В ДНР заявили о росте числа провокаций в районе фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает увеличение провокаций и продвижение позиций украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"За последнее время отмечается активизация провокационных действий украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции. В нарушение всех договоренностей ВСУ (вооруженные силы Украины) продолжают вынашивать планы захвата территории в "серой зоне", вплотную приближаясь к станции, что грозит возобновлением активных боевых действий", — сказал представитель оборонного ведомства.
"В результате, ведения огня со стороны ВСУ ДФС может получить повреждения и без воды останутся как часть населения республики, так и жители подконтрольных Киеву населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое. В этой связи обращаемся к миссии ОБСЕ", — добавил Басурин.