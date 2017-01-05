В ДНР заявили о росте числа провокаций в районе фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает увеличение провокаций и продвижение позиций украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За последнее время отмечается активизация провокационных действий украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции. В нарушение всех договоренностей ВСУ (вооруженные силы Украины) продолжают вынашивать планы захвата территории в "серой зоне", вплотную приближаясь к станции, что грозит возобновлением активных боевых действий", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что министерство обороны ДНР обратилось к миссии ОБСЕ с просьбой провести мониторинг в этом районе.

"В результате, ведения огня со стороны ВСУ ДФС может получить повреждения и без воды останутся как часть населения республики, так и жители подконтрольных Киеву населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое. В этой связи обращаемся к миссии ОБСЕ", — добавил Басурин.

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